Classe trabalhadora do Distrito Industrial garante apoio a Amazonino

O movimento sindical do Estado do Amazonas vai apoiar a candidatura a prefeito de Manaus de Amazonino Mendes (Podemos) neste segundo turno. Para a entidade, o prefeiturável tem propostas que beneficiam a classe operária.

“Esta é a posição do movimento sindical do Estado do Amazonas. Nossos trabalhadores serão beneficiados com as creches, hospital para doenças ocupacionais, entre outras vantagens”, afirmou o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Amazonas e do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana.

No leque de propostas de Amazonino voltadas para os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM) estão creches nos bairros, fortalecimento de políticas para a proteção de crianças e jovens, defesa do consumidor, criação de linhas e ampliação de pontos de ônibus no Distrito Industrial, entre outros fatores.

O candidato também pretende incentivar as empresas a contratarem trabalhadores com mais de 35 anos e criar cursos profissionalizantes para adultos.