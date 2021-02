Trio é preso com armas e drogas no Santo Agostinho

MANAUS – Na tarde do último domingo (21), três homens, de 22, 23 e 38 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, no bairro Santo Agostinho, zona oeste da capital amazonense.

A equipe da Força Tática realizava patrulhamento ostensivo de rotina pela avenida Rio Negro, por volta das 13h30, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita adentrando um carro. Os policiais abordaram o veículo, que era ocupado por um casal e pelo suspeito que havia entrado posteriormente. Este foi revistado, e com ele foi encontrada uma arma de fogo do tipo revólver, com numeração suprimida, de calibre 38, contendo cinco munições intactas de mesmo calibre.

Por sua vez, o motorista, após breve questionamento, informou aos policiais que estava em posse de uma arma de pressão do tipo revólver, que estaria em sua residência, e que ele poderia levar a guarnição até lá para entregar a arma. Chegando ao local, o suspeito entregou a arma para os policiais, mas foi questionado sobre como adquiriu o objeto. O homem se propôs a levar a equipe até o indivíduo que vendeu a arma para ele.

Enquanto se encaminhavam para a residência do terceiro suspeito, os policiais e o delator avistaram o homem em via pública. O suposto infrator foi abordado e passou por revista pessoal. Com ele, foram encontradas 22 trouxinhas de supostamente cocaína e uma porção média de supostamente cocaína.

Diante dos fatos, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos junto com todo o material apreendido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais previstos em lei.