Trio é preso realizando assaltos no Japiim

MANAUS – A polícia prendeu na madrugada desta quinta-feira (12/11), um trio composto por dois homens, de 22 e 26 anos, e uma mulher de 27, por roubos de celulares cometidos na avenida Tefé, na zona sul da capital.

Os policiais que atenderam à ocorrência, das viaturas 6938, 6041, 6034 e 6036, relataram que durante patrulhamento, por volta de 1h desta quinta-feira, ao estacionar nas dependências de um posto de combustível localizado entre as avenidas Tefé e Rodrigo Otávio, no Japiim, foram surpreendidos por uma ação de roubo aos clientes praticada por ocupantes de um veículo Fiat Siena, placa OAC-3546, que fugiram após ainda efetuar disparos contra a equipe policial.

As equipes iniciaram acompanhamento ao veículo, que seguiu pela avenida Tefé, adentrando a seguir diversas ruas do bairro Cachoeirinha, também na zona sul. Ao retornar para a Tefé, a condutora perdeu o controle e colidiu com o muro de uma loja. Os policiais interceptarem o grupo, detendo dois homens e uma mulher; um quarto suspeito conseguiu fugir.

Durante a abordagem, a motorista ainda alegou que seria motorista de aplicativo de transporte urbano e que teria pego os dois homens no bairro Mauazinho para uma corrida, durante a qual eles teriam anunciado o assalto com emprego de arma de fogo e ela fora ferida. No entanto, logo em seguida os dois confirmaram que ela era comparsa deles no crime e, após ser levada para atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, a mulher confessou envolvimento nos roubos.

Durante revista, com os dois homens foram encontrados uma arma de fogo marca Rossi com três munições, sendo uma deflagrada e duas intactas; um simulacro de arma de fogo tipo pistola; três aparelhos celulares (um iPhone cor preta e dois Samsung, cor branca e dourado); além de uma quantia de R$ 100 em espécie.

Diante da situação, todos os envolvidos, tanto vítimas quanto detidos, foram encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos e o veículo, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a conclusão dos procedimentos legais de polícia judiciária.