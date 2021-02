Trio que escondia arma em painel de carro é preso na Compensa 

MANAUS – A polícia prendei por por volta das 21h de sábado três homens, de 27, 31 e 25 anos, com uma arma de fogo irregular, camuflada dentro de veículo que utilizavam, um Toyota Etios, cor prata, placa PHP 4B43, em trânsito pela avenida São Pedro, bairro da Compensa, zona oeste de Manaus.

A equipe Força Tática estava em patrulhamento de rotina pela área e percebeu o veículo com três passageiros, em atitude suspeita. A abordagem foi feita e no decorrer da revista interna do carro, os policiais encontraram, camuflado, um revólver calibre 32, numeração suprimida e com duas munições intactas, que um dos presentes assumiu como sendo de sua propriedade.

Diante da falta de documentação legal do armamento, o suposto proprietário que já possui outras complicações com a lei, recebeu voz de prisão e foi conduzido com os outros dois passageiros para o 19o. Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.