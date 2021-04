Triplo homicídio marca a noite de quinta-feira no Centro de Manaus

MANAUS – Três homens foram assassinado a tiros na noite de quinta-feira, (29), na rua José Clemente, bairro Centro, zona Sul de Manaus. Segundo informações repassadas pela PM, homens chegaram no local em um carro Voyage prata de final de placa 6728, e deram início ao ataque.

Além dos três homens executados, uma mulher acabou também sendo vítima do ataque e foi atingida com um tiro na região da perna. O crime tem ligação com o tráfico de drogas da área. As vítima estavam em uma lanchonete quando foram executados.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal, (IML), e até o momento não foram identificados. A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia