Fortaleza recebe nova unidade de Transplante de Medula Óssea da Hapvida

O Sistema Hapvida acredita que investir na saúde salva vidas, sobretudo, quando esse recurso pode trazer esperança e coragem para quem precisa, com aumento das chances de cura de diversas doenças e mais qualidade de vida para as pessoas. Por isso, a operadora inaugurou, na última sexta-feira (23), a sua nova unidade de transplante de medula óssea (TMO) em Fortaleza, no Hospital Antônio Prudente.

A estrutura atende os mais rigorosos parâmetros necessários para a realização dos TMO autólogo e alogênico. Equipada com seis quartos individuais, todos contando com sistema HEPA de filtragem de ar e pressão positiva, além de central exclusiva de tratamento da água, a unidade vai possibilitar a realização dos procedimentos mais complexos envolvidos nos transplantes alogênicos.

A nova unidade ainda oferece um exclusivo Hospital-Dia, estrutura equipada para atendimento de até seis pacientes, sendo a mais moderna do Ceará e uma das mais bem equipadas do Brasil.

No sábado (24), um dia após a inauguração, será realizado o primeiro transplante na nova sede. A unidade funcionará 24h, com atendimentos assistenciais e multidisciplinares aos pacientes transplantados.

A iniciativa vai proporcionar o melhor atendimento aos seus clientes, que preza incondicionalmente pela saúde e qualidade de vida.

Segundo o Dr. Emmerson Eulálio, hematologista do Sistema Hapvida e o responsável técnico pela nova unidade de TMO, esse centro une tecnologia, eficiência e qualidade. “Nossa missão é trazer o que a medicina tem de mais moderno na área do TMO. O Hapvida já realizava transplantes autólogos de medula óssea desde 2019 e a nova unidade vem para ampliar nosso atendimento, beneficiando um número maior de pacientes”.

Para o Dr. Carlos Loja, diretor executivo da Rede Assistencial do Sistema Hapvida, esta é mais uma ampliação da empresa que busca cuidar da vida dos clientes. “Somos o terceiro centro habilitado aqui no Ceará para fazer o transplante alogênico de medula e o mais moderno entre eles. Nossa rede assistencial trabalha diariamente para levar serviços e atendimentos necessários para nossos clientes. A nova unidade de transplante é um marco para a saúde do Ceará e salva vidas”.