Manaus realiza 4ª convocação de candidatos aprovados no concurso público da Semed

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou, nesta quinta-feira, 30/7, no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.362, a quarta convocação de 250 candidatos do cadastro de reserva aprovados no concurso público de 2025 da secretaria e a relação completa da documentação exigida para a posse.

Os convocados têm até o dia 28 de agosto para realizar a regularização junto à Comissão de Investidura, de forma remota, por meio do e-mail [email protected]. A nomeação dos candidatos foi publicada anteriormente no DOM nº 6.361, na terça-feira, 28/7.





Cada candidato receberá um e-mail com as orientações para o processo de posse e o contato de um assessor responsável pelo atendimento.

Até o momento, já foram realizadas quatro convocações: a primeira contemplou mil candidatos; a segunda, 325; a terceira, um candidato, em cumprimento de decisão judicial; e, agora, a quarta convocação reúne 250 candidatos.

Os profissionais atuarão na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), além das áreas de educação física, ensino religioso, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, entre outras. Os servidores serão lotados em unidades de ensino distribuídas nas sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) da Semed.

A gerente da Comissão de Investidura da Semed, Elisângela Bastos, destacou a importância dos candidatos acompanharem atentamente as orientações e os prazos para a posse.

“Esta convocação integra o planejamento da administração municipal para fortalecer a educação pública, suprindo as necessidades da rede municipal de ensino com a incorporação de servidores efetivos. A medida contribui para ampliar a qualidade dos serviços educacionais oferecidos à população. Os candidatos convocados devem observar rigorosamente os prazos, os procedimentos e a documentação exigida no edital de convocação, disponível no Diário Oficial do Município e nos canais oficiais da Comissão de Investidura, como o WhatsApp e o e-mail”, concluiu.