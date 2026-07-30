“Entreguei o Amazonas melhor”: Fake News de Wilson Lima ou narrativa de período eleitoral?

Wilson Lima disse em programa de Podcast, que ‘entregou o Amazonas melhor’, mas a realidade da saúde, da segurança, da educação e da infraestrutura condenam a versão dada pelo ex-governante do Estado”.

Em release distribuídos aos portais de notícias ‘amigos’, o ex-governador Wilson Lima (União Brasil) afirma que deixou avanços em todas as áreas, porém os indicadores da segurança, saúde, educação e infraestrutura dizem o contrário, é o mesmo que ele dizer: “se eu pudesse voltar atrás, não cometeria tantos erros na administração do Estado”.





A passagem de Wilson Lima pelo governo deveria ter sido a sua credencial eleitoral. No entanto, plantou uma Fake News ao afirmar que entregou o Amazonas melhor do que recebeu, no entanto, só conseguiu se expor à população que a partir da afirmação vai comparar o discurso com o orçamento, as promessas e os pífios resultados.

Ao afirmar que o Amazonas deve estar acima das questões ideológicas, partidárias e eleitorais, Wilson Lima esquece que ele se aventurou por planques bolsonaristas e partidos de extrema direita, por oportunismo ou por desconhecimento de causa e que dias atrás atacou o governo federal, mesmo tendo se beneficiado dos programas implantados no Estado.

Melhor em que!?

Quando confrontado os indicadores dos serviços públicos deixados por Wilson Lima à população e os problemas acumulados na segurança, na saúde, na educação e na infraestrutura do Amazonas, o discurso mais parece um lamento de quem viu o seu derretimento nas pesquisas de intenções de votos.

Ao defender união em torno do combate ao crime organizado, da proteção às famílias e do desenvolvimento estadual, Wilson Lima traz para o centro do debate o seu fraco desempenho à frente do Governo. Afinal, ele teve anos de gestão, orçamento bilionário e estrutura administrativa para transformar essas prioridades em resultados concretos.

Segurança fragilizada pelo crime organizado

Na segurança pública, Wilson Lima sustenta que houve avanços e já utilizou estatísticas para comparar sua administração com governos anteriores. O balanço, porém, não pode ser feito apenas com a seleção de determinados índices criminais.

É necessário considerar a estrutura encontrada nas delegacias e nos quartéis, as condições das viaturas, a disponibilidade de equipamentos, o efetivo policial, a valorização dos servidores e a presença das forças de segurança nos municípios do interior.

Mesmo após anos de governo, permaneceram reclamações sobre unidades policiais com estruturas precárias, delegacias com limitações operacionais, falta de manutenção e dificuldades enfrentadas pelos profissionais responsáveis por combater a criminalidade.

Se o enfrentamento ao crime organizado está, como afirma Wilson Lima, acima de qualquer diferença ideológica, também deve estar acima da propaganda política e ser avaliado pelas condições reais oferecidas às forças policiais.

Saúde marcada por crises

Na saúde, a declaração de que o Amazonas foi entregue em situação melhor também encontra resistência diante dos problemas registrados nas principais unidades da rede estadual.

Hospitais enfrentaram superlotação, demoras no atendimento, deficiências estruturais, falta de equipamentos e dificuldades para atender à demanda. Situações críticas registradas em unidades como o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e o 28 de Agosto revelaram que os investimentos anunciados nem sempre produziram uma melhoria proporcional na qualidade dos serviços.

A avaliação da gestão precisa considerar não apenas o volume de recursos aplicados ou contratos celebrados, mas o atendimento recebido pelo cidadão na porta dos hospitais.

Educação com problemas estruturais

Na educação os problemas de infraestrutura, falta de manutenção, dificuldades no transporte escolar, alimentação inadequada ou insuficiente e desigualdades entre Manaus e os municípios do interior continuam fazendo parte da realidade de estudantes e profissionais da educação.

Obras anunciadas e promessas repetidas

Na infraestrutura, algumas das principais obras atravessaram a administração Wilson Lima cercadas por retomadas, atrasos e promessas de conclusão.

Rodovias estaduais, ruas, pontes e outras intervenções continuaram apresentando problemas. A AM-010, uma das obras mais importantes para a ligação entre Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara, tornou-se símbolo das repetidas promessas de retomada sem que a população recebesse a rodovia totalmente concluída no prazo esperado.

A própria BR-319, citada por Wilson Lima na entrevista, depende majoritariamente de decisões e licenças federais. Ainda assim, o ex-governador tentou incorporar a pauta ao seu discurso político, afirmando que cumpriu as obrigações estaduais relacionadas ao licenciamento ambiental.

Declaração contraditória

“Entregou o Estado melhor do que recebeu “em todas as áreas”.

A frase é forte mas as necessidades do Amazonas podem, de fato, estar acima das questões ideológicas. Mas também devem estar acima da propaganda e das narrativas de períodos pré-eleitorais.