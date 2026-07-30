Renato Junior prestigia posse de Laura Maria Santiago Lucas como membro titular do TRE-AM

O prefeito Renato Junior, participou, na manhã desta quinta-feira, 30/7, da solenidade de posse da advogada Laura Maria Santiago Lucas como membro titular do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), na classe dos advogados, para o biênio 2026/2028. Laura é a segunda mulher a ocupar uma cadeira destinada à advocacia na história da Corte eleitoral amazonense. A cerimônia foi realizada no auditório Desembargador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM), e reuniu autoridades do Judiciário, representantes de instituições e convidados.

“Hoje, estou participando de uma solenidade aqui no Tribunal de Justiça, da posse da excelentíssima senhora doutora Laura Lucas. Está bonita a festa. Parabéns, doutora Laura. Desejo muito sucesso nessa nova missão, que seja exercida com sabedoria, equilíbrio e compromisso com a Justiça e a democracia. Que Deus a abençoe”, declarou Renato Junior.





Laura Maria Santiago Lucas é advogada e assistente social, mestre em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp) e pós-graduada em Direito Público Constitucional e Administrativo pelo Centro Universitário Ciesa. Também é especialista pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e possui curso de extensão em Democracia e Desenvolvimento realizado na Universidade de Siena, na Itália.

“Estou para cumprir os deveres como membro titular da classe dos advogados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas em conformidade com a constituição e as leis da República”, proferiu a empossada em juramento.

Em seu discurso, a advogada destacou a equidade de direitos no âmbito jurídico. “Tenho a honra de ser a segunda mulher a ocupar a cadeira destinada à advocacia neste tribunal. Esse fato transcende a minha trajetória pessoal, representa mais um capítulo da construção de instituições em que mulheres e homens compartilham, em igualdade, dignidade e responsabilidade, a missão de servir o interesse público”, disse Laura Maria.

Professora da Faculdade Fametro, Laura atua nas áreas de Processo Civil e Direitos Humanos, além de exercer funções de liderança em entidades da advocacia. É diretora-secretária da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ), coordenadora-adjunta do Grupo Comunhão e Direito, autora do livro “Sustentabilidade de Gênero” e foi conselheira fiscal da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas (CAA-AM) entre 2022 e 2024.

A cerimônia foi conduzida pela presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, e contou com a presença do corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, da vice-presidente e corregedora regional eleitoral do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge, além de membros da Corte, autoridades e representantes de diversas instituições.