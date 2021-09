Truculência e abuso de poder revolta moradores de Presidente Figueiredo

No Km 50 na Estrada de Balbina, na comunidade Cristo Reis, está em andamento uma manifestação.

Moradores, trabalhadores rurais, dos transportes, comunitários e de serviços no Município de Presidente Figueiredo estão revoltados com os abusos de poder praticados pelo do secretário municipal da Empresa Municipal de Transportes Urbanos, Moisés Barboza, recentemente nomeado pela prefeita Patrícia Lopes e seu Vice Anderson Leal.

O secretário, segundo os profissionais, está massacrando a população de Presidente Figueiredo, com as perseguições. Comerciantes, motorista de condução, moradores da zona rural, e donos de imóveis no centro da cidade, todos estão sendo violentados dos seus direitos pelo truculento secretário.

“É uma gestão que dar tapa da cara da população, e debocha da coerência social. Veja as imagens e tire suas conclusões”, sugeriu uma moradora ao enviar as fotos de ações do secretário e a revolta da população. (vídeo)

O proprietário do ônibus, de nome Jonas, falou com um advogado, que prometeu ajuizar a responsabilidade do secretário na ação de abuso de poder. Na peça, o advogado deve pedir o imediato afastamento do secretário Moisés, até transitado e julgado.

“Isto não pode ficar impune!… já foi longe demais. Não podemos deixar humilharem cidadãos e trabalhadores do município e comunidades desta forma desumana”, enumerou a passageira que gravou o vídeo.