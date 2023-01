Última ‘boiada nomeada’ para cargos no exterior foi toda exonerada

As nomeações haviam sido publicadas a dois dias do fim do governo Jair Bolsonaro (PL) que se comportou como exército derrotado, que foge queimando pontes e plantações para dificultar a vida dos soldados inimigos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), cancelou o envio de dirigentes da Receita Federal na gestão do Jair Bolsonaro para cargos bem remunerados no exterior, informou Bernado Mello Franco, no jornal O Globo.

Mais cargos

Enquanto o ex-secretário especial da Receita, Julio Cesar Vieira Gomes, assumiria um posto em Paris com salário de embaixador, outros três dirigentes seriam enviados para Bruxelas, Buenos Aires e Abu Dhabi.

Mais ainda, o ex-mandatário que fugiu do País, ampliou de ‘quatro para nove’ os postos de representação da Receita no exterior.

O Diário Oficial da União desta segunda-feira (02), informa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Haddad tornaram as nomeações sem efeito e extinguiram todas as adidâncias tributárias.

Os adidos que já estavam no exterior terão que retornar ao país no prazo de 30 dias.

