Manaus abre mais de 2 mil vagas de creche e meta é dobrar oferta em 2023

A Prefeitura de Manaus vai mais que dobrar as atuais 6,2 mil vagas de creche em 2023. Em entrevista a uma emissora de TV local, o prefeito David Almeida afirmou que, até o final de fevereiro, seis novas creches serão entregues à população, ampliando em 2.360 vagas. E nesse pacote de início de ano, uma parceria com a Fazenda Esperança, que proporcionará a inauguração da primeira creche da zona rural, com 160 vagas.

“Além disso, no primeiro semestre, licitaremos outras três creches, além de lançarmos o bolsa-creche, que vai proporcionar que dobremos as atuais quantidades de vagas de creches em 2023”, antecipou o prefeito.

Na Lei Orçamentária Anual, para 2023, aprovada pela Câmara de Manaus, a gestão David Almeida destina a maior parte dos recursos à área de educação (R$ 2,2 bilhões). O segundo maior volume de recursos é voltado às obras de urbanismo (R$ 1,6 bilhão), seguido da saúde (R$ 1,5 bilhão).