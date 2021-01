União Amazonas repassa a Prefeitura de Manaus mais de 21 mil EPIs

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, recebeu na tarde desta sexta-feira, 15/1, mais de 21 mil peças de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para serem doados às pessoas que estão na linha de frente no enfrentamento à Covid-19. O material foi entregue pelo movimento voluntário União Amazonas, que atua no Estado desde abril de 2020.

De acordo com a presidente do Fundo Manaus, Dulce Almeida, os equipamentos de proteção individual irão ajudar os trabalhadores dos serviços essenciais. “Nossos trabalhadores da limpeza, segurança e saúde receberão esse material o mais breve possível. A Prefeitura de Manaus está agindo para que as demandas sejam atendidas logo”, informa Dulce.

Voluntariado

O União Amazonas é um movimento voluntário, ligado ao União BR, sem envolvimento político, para fortalecer o combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

A organização reúne voluntários de todo o Brasil. Atua como uma liga de uniões estaduais, todas elas independentes, mas com um objetivo em comum: apoiar as comunidades mais vulneráveis aos efeitos da pandemia.