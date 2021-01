David Almeida garante que não faltará oxigênio na maternidade Moura Tapajóz

O prefeito de Manaus, David Almeida, garantiu que não faltará oxigênio na maternidade Dr. Moura Tapajóz, localizada no bairro Compensa, na zona Oeste. A unidade, que integra a rede municipal de saúde, recebeu um novo lote de tubos do insumo, no final da tarde desta sexta-feira, 15/1.

Na ocasião, David Almeida visitou a maternidade e conversou com o administradores da unidade sobre os esforços que estão sendo feitos pela Prefeitura de Manaus, para garantir o abastecimento a todas as unidades de saúde da rede municipal. Além disso, o prefeito firmou o compromisso de que não faltará oxigênio no local.

“Vimos conferir o nível de oxigênio que atende à demanda da maternidade, que conta com mais de 70 leitos. Nós conseguimos abastecer alguns cilindros e temos uma boa reserva para os próximos dias. A maternidade Moura Tapajóz, da Prefeitura de Manaus, não vai sofrer por falta de oxigênio”, afirmou Almeida.

A diretora da maternidade Moura Tapajóz, Núbia Cruz, informou que em nenhum momento da pandemia a unidade ficou sem oxigênio. Ela frisou a importância de a população não acreditar em todas as notícias que são espalhadas nas redes sociais, para que não se crie um clima de desespero nos pacientes.