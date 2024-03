USF São Vicente de Paulo terá atendimentos suspensos a partir desta segunda-feira, 4/3

A Semsa Manaus informa que a Unidade de Saúde da Família (USF) São Vicente de Paulo, localizada na rua Tomé, s/n, no bairro São Raimundo, zona Sul de Manaus, suspenderá seus atendimentos a partir desta segunda-feira, 4/3, para realização de obras de revitalização.





Os usuários que fazem acompanhamento nesta unidade podem procurar a USF Deodato de Miranda Leão, situada na avenida Presidente Dutra, s/n, Glória, que atenderá a comunidade com todos os atendimentos de atenção primária em Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e sábado, das 8h às 12h.

Além disso, a Casa do Idoso São Vicente de Paulo, que fica na mesma rua da USF, irá oferecer atendimento médico e de enfermagem, imunização de rotina e inserção de procedimentos no Sistema de Regulação do SUS (Sisreg), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.