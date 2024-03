Torcedores do Fluminense e Botafogo se enfrentam na Zona Norte do Rio; vídeo

Uma briga entre torcedores de Fluminense e Botafogo levou pânico aos moradores da Penha, na Zona Norte do Rio, no início da tarde deste domingo (3). O confronto aconteceu na Avenida Brás de Pina, próximo à Praça do Carmo, antes do clássico entre as equipes no Maracanã.





A reportagem da Super Rádio Tupi flagrou dezenas de torcedores no confronto, com bombas, fogos de artifício e pedaços de madeira. Equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas para conter o tumulto, mas não conseguiram impedir a briga. Pelo menos dois torcedores do Fluminense ficaram feridos. Ainda não há informações sobre presos.

“Gente, cuidado, quem não tiver que sair na rua não saia, porque agora tá cheio de polícia atirando aquelas bombas deles, gás de pimenta, aqui na Praça do Carmo. Aqui tem um problema sério. Muito cuidado, se não tiver que vir pra Praça do Carmo, não venha. E essas bombas são eles que estão soltando, a polícia tá tentando cercar. O negócio tá muito feio aqui na Praça do Carmo agora, tenta ficar em casa, gente”, relatou uma moradora.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que estabilizou o confronto e que reforçou o patrulhamento na região.

Fonte: 96.5tupi.fm