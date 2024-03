Influenciadora brasileira é vítima de estupro coletivo na Índia

Uma influenciadora brasileira relatou ter sido vítima de um estupro coletivo envolvendo sete homens durante uma viagem de moto com o marido na Índia. O casal, que documenta suas viagens no Instagram para quase 170 mil seguidores, estava passando pelo distrito de Dumka quando decidiram acampar e foram atacados pelos criminosos na sexta-feira, 1º.





A polícia local informou que três suspeitos foram detidos em relação ao incidente, conforme relatado pelo jornal The Times of India. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a vítima também mencionou ter sido roubada pelos agressores.

“Aconteceu algo conosco que não desejamos para ninguém. Sete homens me estupraram, nos agrediram e roubaram, embora não tenham levado muitos pertences, pois o que queriam era cometer o estupro. Estamos no hospital com a polícia. Isso aconteceu hoje à noite, aqui na Índia”, declarou a brasileira no dia do crime, como reportado pelo The Times of India. No entanto, as imagens do vídeo não estão mais disponíveis.

Posteriormente, a influenciadora compartilhou outra publicação, exibindo hematomas em seu rosto, comentando: “Minha cara está assim, mas não é o que mais dói. Pensei que iríamos morrer. Graças a Deus estamos vivos”.

De acordo com informações da mídia local, a mulher acionou uma van patrulha por volta das 23h e foi conduzida ao hospital para receber atendimento médico. Pitamber Singh Kherwar, superintendente da polícia do distrito, revelou que três suspeitos foram detidos, enquanto as autoridades continuam trabalhando para localizar os demais envolvidos.

A Índia é conhecida por ser um dos países com altos índices de violência sexual contra mulheres, registrando aproximadamente 90 estupros relatados por dia em 2022, conforme dados do National Crime Records Bureau.

Fonte: Terra