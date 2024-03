Ibama recebe reconhecimento por trabalhos na Educação Ambiental do AM

No dia 29 de fevereiro de 2024, o IBAMA foi homenageado pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Manaus, Amazonas, em reconhecimento ao apoio e parceria nas iniciativas de educação ambiental realizadas ao longo de 2023.





Dentre as iniciativas destacam-se: o projeto “Ocas do Conhecimento Ambiental” e as “Oficinas de Reeducação Ambiental”.

Além do reconhecimento e agradecimento pelo compromisso do IBAMA, o evento também marcou a retomada de ações de educação ambiental para o ano de 2024, com a presença de servidores da Equipe de Educação Ambiental da Superintendência do IBAMA no Amazonas.

Na mesma data, os servidores participaram ainda da 91ª reunião ordinária da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Amazonas (CIEA). Este encontro, realizado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, marca o retorno do IBAMA à composição do Conselho, reforçando a parceria entre as instituições e promovendo avanços na promoção da conscientização ambiental na região.

“É um momento de retomada da pauta da educação ambiental no IBAMA e de reconstrução das parcerias com demais entidades que a realizam no estado do Amazonas.” Afirmou o Superintendente do IBAMA-AM.

Fonte: IBAMA-AM