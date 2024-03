Rio tem briga generalizada no Clássico entre Fluminense e Botafogo (vídeo)

Na tarde deste domingo (3), as ruas entre a Penha e Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, foram palco de um confronto entre torcedores do Fluminense e do Botafogo.





O caso ocorreu poucas horas antes do aguardado clássico da Taça Guanabara, que está marcado para acontecer no Estádio do Maracanã às 16h.

Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram a confusão na Avenida Brás de Pina, próximo à Praça do Carmo. As imagens mostram uma cena caótica, com a presença de uma viatura da Polícia Militar, porém, mesmo com a intervenção das autoridades, a briga continuou sem controle. Moradores relataram que os envolvidos no tumulto lançaram bombas, fogos de artifício e utilizaram pedaços de madeira como armas, segundo o g1.

Equipes do 16º BPM (Olaria) foram chamadas para conter a situação, no entanto, não conseguiram impedir a escalada da violência. Como resultado do confronto, pelo menos dois torcedores do Fluminense ficaram feridos, enquanto informações sobre possíveis detenções ainda não foram divulgadas.