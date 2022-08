Vacina contra a Covid será ofertada em 88 unidades de saúde de Manaus nesta semana

A população manauara pode buscar 88 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para receber a vacina contra a Covid-19 nesta semana, de segunda a sexta-feira, 29/8 a 2/9. A campanha, executada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), disponibiliza a primeira, segunda, terceira e quarta doses do imunizante, respeitando a faixa etária e intervalo preconizados pelo Ministério da Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informou que os usuários devem apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacina. A vacinação começa nas primeiras horas da manhã, e é encerrada em horários estratégicos (16h, 17h e até 20h) para que todos tenham facilidade no acesso ao imunizante.

“Nós estamos observando uma queda significativa na procura pela vacina, e não podemos deixar que o coronavírus volte a atrapalhar nossas vidas, justamente agora quando existem vacinas eficazes e seguras para combater a doença causada por ele. A secretaria dispõe de um quantitativo grande de imunizantes, e por isso pedimos que os cidadãos compareçam às nossas unidades para atualizar o esquema vacinal”, afirmou Shádia.

A lista com todos os endereços, horários e vacinas disponíveis pode ser conferida no site da Semsa: semsa.manaus.am.gov.br ou direto no link bit.ly/localvacinacovid19. As informações sobre a campanha também são divulgadas nas redes sociais oficiais da secretaria: @semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook.

Vacinação infantil

Shádia chamou atenção para a baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 para o público infantil, de 3 a 11 anos de idade. Com uma população estimada em mais de 370 mil crianças, apenas 156 mil receberam a primeira dose e 81,2 mil tomaram a segunda dose, conforme dados do Vacinômetro municipal de sexta-feira, 26/8.

Nesta semana, a vacinação de crianças será realizada em 46 unidades de saúde. “Os pais e responsáveis precisam levar as crianças para tomar as duas doses da vacina, pois só assim o esquema vacinal estará completo. O Ministério da Saúde deixou de exigir o intervalo entre outras vacinas do calendário básico, então facilita para os pais, que podem ir na UBS uma só vez e atualizar a caderneta de vacinação de seu filho”, afirmou.

Reforço

A titular da Semsa lembrou que a terceira dose está liberada para pessoas com 12 anos ou mais, e a quarta dose para pessoas com 18 anos ou mais. Os usuários podem consultar a sua situação vacinal na plataforma Imuniza Manaus: imuniza.manaus.am.gov.br, em caso de dúvida se está ou não dentro do intervalo para o reforço.

“As doses de reforço são fundamentais para manter elevados os níveis de anticorpos contra a Covid-19, pois estudos científicos já comprovaram que eles diminuem depois de um certo tempo. Elas só trazem benefício para a população, que ficará mais protegida contra as formas graves que a doença manifesta”, pontuou.