Valência SAF levanta o troféu de campeão da I Copa Benedito Azêdo de Futsal

Com ginásio lotado, aconteceu na noite de sexta-feira, 15 de agosto, a grande final da I Copa Benedito Azêdo de Futsal, realizada pela Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), tendo o Valência SAF como o grande campeão da edição inédita no município, após a vitória sobre o time do Trikas Futsal pelo placar de 4 a 1.





Os gols da vitória do Valência na grande final foram marcados pelos jogadores Lucas, Paulo Vitor (Barão), Alan e Danilo. “Estou muito feliz pelo time ter sido campeão, a equipe veio focada e fez uma grande partida. Parabenizo também a equipe do Trikas pelo grande jogo, e agora é comemorar a vitória e o título”, disse Danilo.

O Valência também teve destaque com o melhor jogador da competição, o atleta Alan Victor Xavier, eleito pela equipe técnica da Copa. A terceira colocação ficou com a equipe do Parintins Estamparia, que derrotou o elenco do PSG Futsal por 4 a 3.

A solenidade de encerramento da competição contou com a presença do secretário de esporte, Luan Cavalcante, que representou o prefeito Mateus Assayag, além dos coordenadores da Secretaria de Esporte, Bruno Melo e Rian Marchão, o coordenador da competição, Kedson Matos, e a coordenadora do Complexo de Esporte, Cultura e Lazer Benedito Azêdo, Ananda Nascimento.

A disputa teve a participação de 32 equipes e o montante de R$ 8 mil em premiação, além de troféu aos vencedores. “Foi uma grande competição com a presença em massa da população e a participação de 32 equipes e quase 500 atletas. Parabenizo as quatro equipes que chegaram na etapa final da disputa, em especial, ao Valência pela conquista do título. Agradecer ao prefeito Mateus Assayag, que acredita na juventude e vem potencializando o esporte no município”, enaltece o secretário de esporte, Luan Cavalcante.

O coordenador da competição, Kedson Matos, também comemorou o sucesso do evento. “A presença do público demonstra o sucesso que foi a copa. Agradeço às 32 equipes que acreditaram no nosso trabalho e abrilhantaram esse evento. A tendência da disputa é crescer, vamos ajustar alguns pontos para no ano que vem fazer uma competição ainda melhor”, disse.

Premiação

Patrocinadora da Copa Benedito Azêdo de Futsal, a Prefeitura de Parintins tem sido grande incentivadora do esporte local, com a realização de diversos eventos esportivos em diversas modalidades.

Campeão: Valência SAF – R$ 4 mil

Vice-campeão: Trikas Futsal – R$ 2.500

3° Lugar: Parintins Estamparia – R$ 1 mil

4° Lugar: PSG Futsal – R$ 500