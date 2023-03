Vasco e Flamengo fazem hoje (19) o segundo jogo da semifinal do Carioca

O Vasco enfrenta o Flamengo na tarde deste domingo (19), a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Como venceu a ida por 3 a 2, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate para avançar à final. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cazé, no streaming.

Vasco e Flamengo já se enfrentaram em 398 oportunidades. Foram 155 vitórias do Rubro-Negro, contra 132 do Cruz-maltino, além de 111 empates. Em 2023, foi um triunfo para cada lado, até agora.

Escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Andrey Santos, Jair, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Marlon Gomes; Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio (David Luiz) e Léo Pereira (Pablo); Wesley, Thiago Maia, Gerson (Vidal) e Ayrton Lucas; Arrascaeta (Everton Cebolinha), Gabi e Pedro. Técnico: Vítor Pereira

