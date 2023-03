Veja a lista completa dos vencedores do Oscar 2023

Um dos momentos mais esperados para quem é fã de carteirinha de cinema chegou: o Oscar! A 95ª cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood aconteceu neste domingo, 12/3, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Entre os principais prêmios, o longa “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” ganhou a estatueta de Melhor Filme. Michelle Yeoh foi premiada como Melhor Atriz e Brendan Fraser como Melhor Ator.

Veja a lista completa de indicados e dos vencedores

Melhor Filme

• Nada de Novo no Front

• Avatar: O Caminho da Água

• Os Banshees de Inisherin

• Elvis

• Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

• Os Fabelmans

• Tár

• Top Gun: Maverick

• Triângulo da Tristeza

• Entre Mulheres

Melhor Atriz

• Cate Blanchett (Tár)

• Ana de Armas (Blonde)

• Andrea Riseborough (To Leslie)

• Michelle Williams (Os Fabelmans)

• Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor Ator

• Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)

• Austin Butler (Elvis)

• Brendan Fraser (A Baleia)

• Bill Nighy (Living)

• Paul Mescal (Aftersun)

Melhor Atriz Coadjuvante

• Angela Basset (Pantera Negra: Wakanda para Sempre)

• Hong Chau (A Baleia)

• Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin)

• Stephanie Hsu (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

• Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor Ator Coadjuvante

• Brendan Gleeson (Os Banshees de Inisherin)

• Brian Tyree Henry (Causeway)

• Judd Hirsch (Os Fabelmans)

• Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin)

• Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor Direção

• Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)

• Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

• Steven Spielberg (Os Fabelmans)

• Todd Field (Tár)

• Ruben Östlund (Triângulo da tristeza)

Melhor Filme Internacional

• Nada de Novo no Front

• Argentina, 1985

• Close

• Eo

• The Quiet Girl

Melhor Figurino

• Babilônia

• Pantera Negra: Wakanda para Sempre

• Elvis

• Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

• Sra. Harris Vai a Paris

Melhor Trilha Sonora

• Nada de Novo no Front

• Babilônia

• Os Banshees de Inisherin

• Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

• Os Fabelmans

Melhor Som

• Nada de Novo no Front

• Avatar: O Caminho da Água

• Batman

• Elvis

• Top Gun: Maverick

Melhor Música Original

• “Applause”, de Tell it like a woman, música e letra de Diane Warren, com interpretação da cantora e atriz Sofia Carson

• “Hold my hand”, de Top Gun: Maverick, música e letra de Lady Gaga e Bloodpop

• “Lift me up”, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler e Ludwig Goransson, letra de Tems e Ryan Coogler

• “Naatuu Naatu”, do filme RRR, música de M.M. Keeravaani, letra de Chandrabose

• “This is life”, de Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, música de Ryan Lott, David Byrne e Mitski, letra de Ryan Lott e David Byrne

Melhor Roteiro Adaptado

• Nada de Novo no Front

• Glass Onion: Um Mistério Knives Out

• Living

• Top Gun: Maverick

• Entre mulheres

Melhor Roteiro Original

• Os Banshees de Inisherin

• Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

• Os Fabelmans

• Tár

• Triângulo da tristeza

Melhor Animação

• Pinóquio por Guillermo del Toro

• Gato de Botas 2: O Último Pedido

• Marcel the Shell With Shoes On

• A Fera do Mar

• Red: Crescer é uma Fera

Melhor Curta de Animação

• The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

• The Flying Sailor

• Ice Merchants

• My Year of Dicks

• An Ostrich Told Me the World is Fake, and I Think I Believe It

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

• An Irish Goodbye

• Ivalu

• Le Pupille

• Night Ride

• The Red Suitcase

Maquiagem e Penteado

• Nada de Novo no Front

• The Batman

• Pantera Negra: Wakanda para Sempre

• Elvis

• A Baleia

Melhor Edição

• Os Banshees of Inisherin

• Elvis

• Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

• Tár

• Top Gun: Maverick

Melhor Documentário

• All That Breathes

• All the Beauty and the Bloodshed

• Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft

• A House Made of Splinters

• Navalny

Melhor Documentário de Curta-Metragem

• The Elephant Whisperers

• Haulout

• How Do You Measure a Year?

• The Martha Mitchell Effect

• Stranger at the Gate

Efeitos Visuais

• Nada de Novo no Front

• Avatar: O Caminho da Água

• The Batman

• Top Gun: Maverick

• Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Melhor Fotografia

• Nada de Novo no Front

• Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

• Elvis

• Império da Luz

• Tár

Melhor Design de Produção

• Nada de Novo no Front

• Avatar: O Caminho da Água

• Babilônia

• Elvis

• Os Fabelmans

