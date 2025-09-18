Vereador Jaildo dos Rodoviários perde o mandato e está inelegível por 8 anos depois de condenado pelo STJ

Vereador corregedor da CMM, Jaildo Oliveira - foto: divulgação

Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma condenação por improbidade e torna Vereador de Manaus Jaildo de Oliveira  dos rodoviários inelegível por 8 anos


O superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação do Vereador Jaildo de Oliveira Silva por ato de improbidade administrativa.

Com a decisão, o parlamentar fica inelegível por oito anos, conforme previsto na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n° 135/2010).

STJ mantém Condenação do Vereador de Manaus Jaildo de Oliveira Silva, por Crime de Improbidade Administrativa, ficando inelegível por 8 anos, conforme a Lei Complementar N° 135, de 4 de Junho de 2010, “Art. 15.

“A condenação transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito ou declarado nulo o diploma se já expedido.

Acórdão do STJ na íntegra: inelegibilidade de Jaildo oliveira

