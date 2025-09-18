Mateus Assayag entrega novos veículos para a Representação de Parintins em Manaus

O prefeito Mateus Assayag e a vice-prefeita Vanessa Gonçalves entregaram dois novos veículos para a Representação da Prefeitura Municipal de Parintins em Manaus. Os veículos serão utilizados no transporte de pacientes que chegam de Parintins a capital em busca de tratamento médico especializado, e em visita domiciliar a pacientes com dificuldades de locomoção ou vulnerabilidade socioeconômica.





O ato de entrega dos veículos aconteceu na tarde desta quarta-feira, 17 de setembro, na Representação de Parintins, localizada no Bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus, e contou com as presenças do deputado federal licenciado e secretário da Semasc, Saullo Vianna, da deputada estadual Mayra Dias, além do ex prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia.

O prefeito Mateus Assayag enfatizou a importância e a necessidade de reforçar a qualidade dos atendimentos aos parintinenses que buscam apoio da Representação em Manaus. “Com esses novo carros nós vamos conseguir oferecer mais mobilidade, mais conforto, mais segurança, atender melhor os nossos pacientes que vem a capital e assim agilizar seus tratamentos. Hoje a Representação atende uma média de 15 parintinenses por dia e ao longo destes oito, nove meses, nós já estamos ultrapassando a marca de dois mil parintinenses que vierem até Manaus em busca dos serviços da Representação”, disse Mateus.

Para a vice-prefeita Vanessa Gonçalves, a aquisição dos veículos é reflexo do compromisso da gestão municipal de cuidar dos parintinenses. “Estamos dando mais um passo importante para fortalecer o atendimento aos parintinenses que precisam se deslocar até a capital em busca de tratamento médico especializado. Agora nossa equipe da Representação terá maiores condições de oferecer suporte e acompanhamento a cada pessoa que enfrenta momentos delicados de sua saúde”, enfatizou Vanessa.

De acordo com a deputada estadual Mayara Dias, a Representação de Parintins em Manaus desempenha papel fundamental no apoio aos parintinenses na capital. De acordo com ela, a parceria entre o seu Gabinete e a Representação tem ajudado a amenizar problemas dos munícipes que buscam apoio em Manaus. “Eu, como deputada estadual, por meio da Comissão de Assistência Social, recebo uma grande demanda de pedidos de apoio, então é importante ter essa parceria com a Representação. Estou sempre dialogando com a representante Lídia para fazer esse trabalho conjunto e oferecer apoio aos parintinenses que vem até Manaus”, ressaltou a deputada.

Dona Erilda Coelho Furtado foi a primeira paciente a ser transportada nos novos veículos. Ela faz tratamento médico na capital e mensalmente precisa dos serviços prestados pela Representação. “Como paciente me sinto muito feliz, porque não é fácil se deslocar de Parintins para Manaus para um tratamento, e ter esse suporte do transporte é muito importante”, enalteceu dona Erilda.

A Representação de Parintins conta com suporte operacional de servidores em regime de plantão, inclusive aos finais de semana e realiza uma média de 300 atendimentos por mês com ajuda na marcação de exames clínicos, consultas médicas, suporte em rádio e quimioterapia, embarque e desembarque de pacientes e emissão de passagens. Atualmente conta com quatro assistentes sociais, duas enfermeiras e a partir deste mês de setembro contará com uma psicóloga no quadro de apoio.