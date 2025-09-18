Polícia prende homem por matar o seu próprio irmão no interior do Amazonas

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

Uma rápida ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), resultou na prisão em flagrante, nesta quinta-feira (18), de um homem, de 23 anos, pelo crime de homicídio contra o seu próprio irmão, de 34 anos.


De acordo com o delegado Marcus Vinícius Vieira, os irmãos já tinham um histórico de brigas constantes, em ocasiões em que o autor chegou até a agredir a vítima. Na madrugada desta quinta-feira, o autor estava dormindo na residência quando a vítima chegou ao local, em visível estado de embriaguez, e eles iniciaram uma discussão com ameaças.

“A briga consumou em um golpe de faca desferido pelo irmão mais novo, atingindo a região próxima ao coração da vítima, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Após o crime, o autor fugiu e as testemunhas nos acionaram, então prontamente fomos ao local para realizar os levantamentos das informações”, contou o delegado.

Ainda segundo o delegado, após buscas pelo o autor, foi possível realizar a sua prisão em flagrante na rua Maria Bonfim, bairro Santo Antônio, no município, e foi encaminhado para a delegacia.

O homem responderá por homicídio e está à disposição da Justiça.

