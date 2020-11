Vídeo mostra o momento em que casal é esfaqueado na Praça 14

MANAUS – AM | Um crime brutal foi flagrado por câmeras de circuito de segurança, na noite de quinta-feira, (13), na rua Visconde de Porto Alegre, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus. O vídeo mostra o momento em que o casal é esfaqueado por criminosos mascarados. Veja o vídeo e entenda o caso.

CASO

MANAUS – Isabel Laís de 17 anos, foi assassinada com quatro facadas pelo corpo na noite de quinta-feira, (12), no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. A vítima foi atingida com os golpes na rua Visconde de Porto Alegre, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus. Segundo informações repassadas pela polícia, a jovem estava com seu namorada na via, quando foram abordados por ocupantes de um carro que desembarcaram e estaquearem o casal. Os dois correram e caíram em uma lanchonete.

Após caírem, o casal foi socorrido por dois médicos que estavam na lanchonete onde fizeram os primeiros procedimentos. A jovem ao dar entrada na unidade hospitalar, morreu minutos depois, o companheiro não corre risco de morte. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia