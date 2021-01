Vulgo “Gordo”, é preso com drogas e arma no Nossa Senhora de Fátima

MANAUS – A polícia prendeu na madrugada desta quarta-feira (06), um homem de 29 anos em poder de uma arma de fogo e de drogas, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus.

De acordo com a equipe tática, por volta de 2h de hoje, quando realizavam patrulhamento, os policiais receberam denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido por “Gordo”, que seria ligado ao tráfico de drogas na área, estaria armado, na rua Coqueiral, da Comunidade Nossa Senhora de Fátima 2.

Ao chegar ao endereço, a equipe visualizou o suspeito. Quando notou a presença dos policiais, o homem ainda tentou fugir, sem sucesso. Na revista pessoal, foi encontrada com ele uma pistola calibre 380, com numeração suprimida e sete munições. Os militares indagaram se possuía mais algum ilícito, e o homem respondeu que sim, no seu quarto.

Realizadas buscas no cômodo, foram encontradas três porções médias supostamente de cocaína, enroladas em plástico. Diante desses fatos, ele foi detido e encaminhado, juntamente com o material ilícito, para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.