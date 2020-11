Vulgo “Messi” um dos maiores traficantes da Compensa morrem em confronto com a ROCAM

MANAUS – Ferreira de Brito, 22 anos, “vulgo Messi”, morreu após atirar contra tiros com a “ROCAM”, no beco Prosperidade, bairro Compensa, na zona Oeste da capital, no início da tarde desta segunda-feira (16).

O mesmo seria um traficante que comandava o tráfico de drogas no local. Segundo informações a guarnição da Rocam em patrulhamento de rotina recebeu denúncia de que o indivíduo estaria comercializando drogas e ameaçando moradores.

Quando os policiais chegaram ao local o mesmo percebeu a presença da equipe policial e atirou contra a guarnição, que revidou a injusta agressão e o infrator foi alvejado.

O indivíduo correu para dentro de uma casa abandonada e teria atirado mais duas vezes, e a equipe revidou novamente. O homem foi levado para o SPA Joventina Dias, também na Compensa, onde foi constatado o óbito.

Um revólver, munições, aproximadamente 300 gramas de cocaína e balanças de precisão foram apreendidos. Familiares do homem estiveram no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) para os procedimentos necessários.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado no 19o Distrito Integrado de Polícia (DIP).