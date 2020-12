Vulgo “Resenha”, é executado em suposta cobrança de dívida do tráfico na Compensa

MANAUS – André de Moraes, de 27 anos, conhecido como “Resenha” foi morto na tarde de domingo (6) com três tiros no beco Brasileia, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus

Os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária estiveram na ocorrência. Segundo informações da polícia, pelos menos três pessoas participaram da execução. A vítima foi atingida com três tiros. Ele foi morto na frente do quarto em que morava com a esposa.

Há informações também de que os indivíduos entraram na casa e levaram drogas que estariam escondidas. De acordo com o delegado plantonista Guilherme Antoniazzi, o homicídio se trata de acerto de contas.

O carro do Instituto Médico Legal, (IML), fez a remoção do cadáver para a unidade, e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve inestigar o caso que tem ligação com o tráfico de drogas.