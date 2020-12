Autônomo é executado enquanto dormia em rede no bairro de Petrópolis

MANAUS – Abraão Alves Barbosa, de 28 anos, foi executado a tiros enquanto dormia em uma rede no pátio da própria casa, na madrugada desta segunda-feira (7). O caso aconteceu no beco Maranata, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, a vítima teria ido dormir na área externa da residência por causa do calor e durante a madrugada foi atingida por disparos na região da cabeça.

Os familiares ouviram os barulhos dos tiros e ao abrirem a porta da casa se depararam com Abraão baleado, mas não encontraram nenhum rastro do autor dos disparos. Ele morreu no local e teve o corpo removido pelo Instituo Médico Legal (IML).

De acordo com informações da polícia, a morte de Abraão pode ter relação com o tráfico de drogas na capital. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).