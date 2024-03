Wanessa Camargo é expulsa por agressão a Davi após festa do BBB24

O Big Brother Brasil 24 foi palco de um momento tenso na madrugada deste sábado (2), quando Wanessa Camargo foi expulsa do programa após uma briga que resultou em agressão a Davi. A cantora, conhecida por sua personalidade forte, cruzou os limites durante uma festa e acabou sendo retirada da casa mais vigiada do país.





O incidente ocorreu quando Davi, de 21 anos, estava dormindo no quarto magia e foi acordado bruscamente por Wanessa, que entrou no cômodo de forma agitada, pulando, cantando e mexendo no interruptor, na companhia de Yasmin, Pitel e Lucas. Apesar dos esforços dos colegas para acalmar a situação, a atitude da cantora acabou culminando em uma violenta agressão contra Davi.

Chocado e perturbado com o ocorrido, Davi decidiu procurar a produção do programa e relatar o incidente. Inicialmente, a produção afirmou que iria analisar as imagens para tomar as devidas providências diante do ocorrido.

O episódio causou comoção entre os demais participantes e também nas redes sociais, onde o público expressou indignação com a atitude de Wanessa Camargo. A agressão dentro da casa do BBB 24 ressalta a importância do respeito e da convivência pacífica entre os participantes, além de levantar discussões sobre os limites das brincadeiras durante o confinamento.

Fonte: BBB 24