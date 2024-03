Píer Turístico construído pela prefeitura chega a mais de 82% das obras concluídas

A Prefeitura de Manaus está prestes a concluir a construção do primeiro Píer Turístico da capital amazonense, com mais de 82% das obras já finalizadas. O píer, que faz parte das intervenções do programa “Nosso Centro”, lançado pela gestão do prefeito David Almeida em 2021, está localizado no complexo de São Vicente, no início da avenida 7 de Setembro, na zona Sul da cidade.





A estrutura do píer, construída em um estaleiro na zona Oeste, envolve três frentes de obras, incluindo o porto, as pontes e as poitas. As 14 poitas instaladas no local irão ancorar as estruturas do píer, permitindo sua flutuabilidade de acordo com as variações do rio Negro.

Segundo o engenheiro naval Eden Paraense Sarmento, responsável pela equipe de construção do píer, o projeto está na fase final, com o porto em processo de acabamento e as pontes em fase de finalização das soldas. As poitas estão praticamente concluídas, restando apenas a finalização das últimas duas estruturas.

Com dimensões impressionantes, o Píer Turístico será uma adição marcante à paisagem de Manaus. A estrutura metálica irá compor o mirante Lúcia Almeida, que está em fase de acabamento no início da avenida 7 de Setembro. Projetado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), o píer será montado a partir de maio e junho de 2024, quando o rio Negro estiver em cota mais alta.

O atracadouro mede 12 metros por 80 metros e pesa quase 300 toneladas. Além disso, o píer conta com três pontes de ligação e duas boias de apoio, que irão facilitar o acesso dos turistas e moradores da cidade à ilha de São Vicente.

Para Carlos Valente, diretor-presidente do Implurb, o Píer Turístico será um marco importante para o turismo em Manaus, oferecendo suporte adequado e conforto para as operações turísticas na cidade. A previsão é que a inauguração ocorra no segundo trimestre deste ano, tornando-se uma referência para o trade turístico na orla de Manaus e no entorno da cidade.

A construção do Píer Turístico representa mais um grande projeto da gestão do prefeito David Almeida, que visa revitalizar e aproveitar estruturas antigas da cidade para fins turísticos. Com a conclusão das obras, Manaus se prepara para receber turistas e moradores em uma estrutura moderna e funcional, que promete ser um ponto de destaque na paisagem urbana da cidade.