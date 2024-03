Governo Federal realiza combate à dengue neste sábado

Acontece neste sábado (2) o Dia D de mobilização nacional contra a dengue. A iniciativa do Ministério da Saúde une governo federal, estados, municípios, agentes comunitários e de combate às endemias, profissionais da saúde e a população brasileira para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.





Dados da pasta confirmam que cerca de 75% dos criadouros estão dentro das casas, como em vasos de plantas, caixas d’água, calhas, pneus ou garrafas. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, participa da ação no município de Serra, no Espírito Santo.

Atualmente, 17 unidades da Federação estão com incidência de dengue 1 em níveis acima do esperado histórico. Dessas, 15 estão com tendência crescente e espera-se que essa tendência persista pelo menos até o final de março, em boa parte do país. Além disso, é importante ressaltar que outros vírus podem estar circulando, como o oropouche, na região Norte. Daí a importância dos esforços feitos para fortalecer a vigilância sentinela e virológica. Desde o início de 2024 até agora foram notificados cerca de 973 mil casos suspeitos de dengue no país, com 195 óbitos confirmados. Em Sergipe, são mais 890 casos prováveis de dengue.

O aumento no número de casos neste período do ano não era esperado, considerando as tendências históricas, que indicam o pico das epidemias entre março e abril. Os motivos para esta situação diferente do esperado têm raízes múltiplas, mas as alterações climáticas, em especial na época de chuvas, e a mudança nos sorotipos circulantes da dengue, são alguns dos principais fatores. A imunidade para dengue é sorotipo-específica, então a circulação de diferentes sorotipos aumenta o risco de disseminação da doença porque alcança parte da população sem defesas (imunidade).