Wilon Lima vai acompanhar vacinação em Rio Preto da Eva

O mutirão “Vacina Amazonas* acontece neste sábado (3), em Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus) e terá a presença do governador Wilon Lima. A meta é vacinar 3 mil pessoas no município.

“Estamos fazendo essa força-tarefa para garantir que os nossos moradores sejam imunizados contra a covid-19”, disse o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa.

O governador Wilson Lima deve chegar à cidade logo no início da manhã. Às 8h ele estará no posto de gasolina da entrada do município, onde acontecerá a vacinação na modalidade drive-thru. Às 9h, o governador segue para a escola municipal Menino Jesus, no conjunto Sebastião Ferreira da Costa, onde receberão o imunizante os moradores da zona rural de Rio Preto da Eva.

Em seguida, Wilson Lima vai para o ginásio Dayson Siqueira, localizado na rua Governador José Lindoso. No local os moradores da área urbana serão os vacinados.

Depois, o governador seguirá para uma entrevista no município. “Contamos com toda a população de Rio Preto para avançarmos no combate ao coronavírus”, reforçou o prefeito Anderson Sousa.