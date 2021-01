Wilson Lima acompanha chegada de lote de 132,5 mil doses da vacina da AstraZeneca

O governador Wilson Lima acompanhou, na noite deste sábado (23/01), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a chegada de um lote de 132,5 mil doses da vacina da AstraZeneca, enviado pelo Ministério da Saúde (MS) ao Amazonas. Ainda neste domingo (24/01), deve chegar ao estado mais um lote de 44 mil doses do imunizante.

“Esse é um lote de 132,5 mil e, nesse domingo, estaremos recebendo um outro lote de 44 mil. Com isso vamos vacinar todos os idosos acima de 60 anos de idade e todos os profissionais de saúde. Daqui essas vacinas serão enviadas até a (Fundação de) Vigilância em Saúde para que possamos fazer o registro e catalogar, e a partir de então começar a distribuição na capital e no interior”, explicou Wilson Lima, que que esteve acompanhado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

As vacinas chegaram em um avião da empresa aérea Azul. Elas serão destinadas, prioritariamente, aos idosos e profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 nas unidades de saúde.

O primeiro lote da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca-Oxford, com 2 milhões de doses fabricadas pelo Instituto Serum, na Índia, chegou ao país na noite desta sexta-feira (22/01).