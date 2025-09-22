Wilson Lima cai no descrédito enquanto David Almeida cresce no conceito de prefeitos do interior do Amazonas

Ex-prefeitos do interior se sentem abandonados por Wilson Lima, enquanto David Almeida abre espaço em Manaus e no interior





A relação entre ex-prefeitos do interior do Amazonas e o governo estadual vive momento de grande desgaste e descrédito político dos ex-aliados.

Durante o período eleitoral, o governador Wilson Lima (União Brasil) buscou aproximação com prefeitos e ex-prefeitos, pedindo apoio direto às suas bases e prometendo espaço político em sua gestão. No entanto, com o término dos mandatos municipais, muitos deles afirmam que caíram no esquecimento.

Sem cargos, sem diálogo e sem respaldo político, os ex-gestores alegam que foram “descartados” pelo governador logo após cumprirem seu papel nas articulações de campanha.

Prefeito de Manaus

A insatisfação cresceu ainda mais nos últimos dias, quando o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), realizou nomeações estratégicas de ex-prefeitos do interior para fortalecer a administração municipal.

O primeiro nome oficializado foi o do ex-prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante, que assumiu função de destaque dentro da estrutura da Prefeitura de Manaus.

Fontes próximas à gestão municipal afirmam que novas nomeações devem ser anunciadas nos próximos dias, ampliando o espaço para ex-prefeitos que hoje não encontram respaldo no governo de Wilson Lima.

Influência regional

A movimentação de David Almeida é vista por analistas políticos como um gesto de inteligência estratégica: ao abrir portas para lideranças com forte influência regional, ele não apenas fortalece sua gestão, como também constrói uma rede de alianças políticas que pode pesar nas próximas disputas eleitorais.

Enquanto isso, o clima de indignação entre ex-prefeitos cresce. Muitos se dizem traídos por Wilson Lima, lembrando que, durante a campanha, receberam promessas diretas de participação e apoio. Agora, assistem à ascensão de colegas em Manaus, enquanto continuam à margem das decisões estaduais.

O mal-estar dos ex-aliados deve gerar novos desdobramentos políticos. O governador pode ser pressionado a reagir, seja reabrindo o diálogo com essas lideranças, seja correndo o risco de vê-las migrar em bloco para o campo político de David Almeida, que já se posiciona como um dos nomes mais fortes no cenário estadual.

A disputa, que começou com promessas de campanha, agora se transforma em um cabo de guerra político entre o Palácio do Governo e a Prefeitura de Manaus, tendo os ex-prefeitos do interior como peça-chave nesse tabuleiro.

Informações extraídas de um grupo de Whatsapp de Autazes, BDC-TV-HD

Post em grupo de whatsapp de Ipixuna



