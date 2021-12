Agemam dá 48 horas de prazo para Águas de Manaus explicar rompimento de adutora

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), informa que deslocou uma equipe de engenheiros até o local do vazamento em uma tubulação da concessionária Águas de Manaus ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, 20/12, na avenida Marciano Armond, zona Sul, para acompanhar o serviço de contenção do sinistro.

O diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, determinou à Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento a notificação imediata da concessionária, concedendo um prazo de até 48 horas para informar as causas do incidente e as providências tomadas pela empresa Águas de Manaus em relação aos prejuízos causados aos usuários.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também deslocou agentes de trânsito ao local para coordenar o tráfego.