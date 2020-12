Águas de Manaus realiza manutenção no Reservatório do Mocó

Técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) estão acompanhando os trabalhos de manutenção que a concessionária Águas de Manaus está realizando nesta quinta-feira (10), o que ocasionou uma parada programada no Sistema Hidráulico do Mocó.

O serviço se faz necessário a fim de isolar o reservatório metálico que foi desativado e assim melhorar o desempenho dos demais reservatórios do local.

A intervenção começou às 6 horas da manhã e deve seguir até o meio-dia de hoje.

Nesse período, algumas áreas dos bairros Praça 14 de Janeiro, Cachoeirinha, Adrianópolis, São Francisco, Conjunto Eldorado, Conjunto Manauense, Conjunto Ica Paraíba, Nossa Senhora das Graças e Aleixo, podem apresentar oscilações no abastecimento de água.

O diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, ressalta que a Ouvidoria está acompanhando as demandas dos usuários e monitorando o horário informado pela empresa para a conclusão do serviço.

A concessionária informou que o abastecimento começa a retornar, de forma gradativa, assim que os trabalhos forem concluídos. A normalização completa acontecerá em até doze horas após o término da intervenção.

Se o usuário identificar que o abastecimento não foi restabelecido no prazo anunciado, ele pode fazer contato com a nossa Ouvidoria pelo 0800-092-3511 e fazer o registro para que possa se tomada as providências.