Alex Braga é ameaçado de morte por denunciar corrupção em RR: ‘não vão me calar’

O jornalista Alex Braga reuniu a imprensa nesta quinta-feira (29), para revelar que está sendo ameaçado por denunciar casos de corrupção em Roraima. O apresentador do programa Sem Mordaça, da Band Roraima, revelou que foi procurado por um empresário em Manaus, para ser “avisado” que há um grupo interessado em assassiná-lo em Boa Vista.





Alex, que se notabilizou por denunciar escândalos de corrupção no governo Antônio Denarium, fez um boletim de ocorrência em Manaus e outro em Boa Vista. Na última sexta-feira (23), o jornalista foi “avisado” pelo empresário Deivid Soares, conhecido como Caboco David, de que se for à Roraima, “não dura cinco dias vivo”.

NOMES

De acordo com Deivid, que é proprietário da empresa Roraima Veículos, existe um “consórcio” interessado na morte de Alex em Roraima. “Ele disse que tinha pessoas em Manaus para “me fazer”, que quer dizer “matar”. Ele mostrou que conhecia minha rotina, os horários que o segurança me deixava e ia me buscar no hotel”, afirma Alex.

David citou os nomes da secretária de Saúde, Cecília Lorenzon, do marido dela, Wilson Fernando Basso, do empresário Roger Pimentel, que foi preso suspeito de realizar contratos irregulares com a Sesau, e de Harisson Moraes da Silva, assessor de Cecília, que segue preso por supostos crimes cometidos dentro da Sesau a mando da secretária.

Todos foram alvo de reportagens investigativas pelo jornalista, que mostrou os laços suspeitos do grupo, investigações da Polícia Federal, e até uma incineração de remédios para os Yanomami na fazenda de Harrison, no mesmo dia em que a PF cumpriu operação na casa da secretária Cecília.

Intimidação

Durante a entrevista coletiva, Alex disse que não vai parar de investigar e denunciar casos de corrupção em Roraima. “Eles não vão me calar. Não vou arredar um milímetro”.

Alex, que já foi alvo de atentado em Manaus, disse que espera uma profunda investigação da polícia, e que se algo acontecer com ele, os nomes citados por David devem ser investigados.

“Não vão me intimidar. Aos corruptos que roubam dinheiro público do estado de Roraima, não vou arredar um milímetro”.