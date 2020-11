Alfredo terá Plano Diretor de Transporte para melhorar o trânsito de Manaus

Caso eleito, o candidato a prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento (PL), pretende fazer com que o trânsito de Manaus tenha mais agilidade. O ponto de partida da administração dele e da vice-prefeita Conceição Sampaio (PSDB) será a criação de um Plano Diretor de Transporte e Mobilidade para regulamentar as relações e a interligação entre diferentes modais de transporte.

“Manaus avançou muito na infraestrutura nos últimos anos. Obras necessárias para a mobilidade urbana e para a vida das pessoas, como o complexo viário Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, e o Isabel Victória, que está sendo construído na entrada do conjunto Manoa, na Cidade Nova, são projetos que integrarão um conjunto maior de intervenções que nossa cidade precisa para que o trânsito tenha mais fluidez”, afirmou Alfredo, destacando a necessidade de dar continuidade às ações iniciadas pelo prefeito Arthur Neto.

Alfredo disse, ainda, que sua administração pretende investir na pavimentação de grandes vias com asfalto de qualidade. “Todo asfalto utilizado terá a garantia de 15 anos de duração”, assegurou.

O candidato lembrou que o prefeito Arthur Neto tem outras importantes obras em andamento, como o Parque Linear do Mindu, que abrange quatro quilômetros da nascente do igarapé do Mindu até a avenida Autaz Mirim, com drenagem, passarelas e a ponte Japecanga, com passeios ao longo do trecho.