Alimento insólito: conheça a curiosa Síndrome de Pica

Para falar sobre o tema, o Pós PhD em Neurociências Fabiano de Abreu Agrela que tem um estudo sobre o distúrbio publicado em 2021

A Síndrome de Pica é um distúrbio alimentar no qual uma pessoa come coisas que geralmente não são consideradas alimentos.

As crianças pequenas costumam colocar itens não alimentares (como grama ou brinquedos) na boca porque estão curiosas sobre o mundo ao seu redor. Mas crianças com pica (PIE-kuh) vão além disso podendo levar a problemas sérios de saúde.

A pica pode ser encontrada em vários contextos de anemia por deficiência de ferro, gravidez, condições psiquiátricas (por exemplo, depressão, ansiedade, incluindo tricotilomania, deficiência intelectual (DI) e transtorno do espectro autista (ASD)) e mais raramente em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

O Pós PhD em Neurociências eleito membro Sigma Xi, sociedade mais restrita de cientistas, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, estudou o caso em 2021 e revela que “estudos indicam déficits de memória semântica como resultado de danos no lobo temporal estão associados à pica.”

Segundo o especialista, “os déficits de memória semântica após danos no lobo temporal estão associados à pica, levendo-nos acreditar numa disfunção neste região do cérebro.”

A pica é um distúrbio comum na infância, no entanto, em adultos está associada a retardo mental, psicose e gravidez. “Já foram encontrados casos em pessoas com Transtorno Depressivo Maior, assim como derivados de transtornos relacionados à ansiedade excessiva.”

“Quando um indivíduo apresenta falta de serotonina, então, ele pode passar a sofrer de diversos distúrbios. Os baixos níveis desse neurotransmissor, por exemplo, aumentam compulsões alimentares como a chamada Síndrome de Pica.”

Entre os muitos neurotransmissores presentes no organismo do ser humano, a serotonina é responsável por uma enorme gama de sensações. É ela, por exemplo, quem regula o humor, a saciedade, a fome, o sono, a temperatura corporal e até as funções cognitivas.

Com o tema em evidência dois anos depois, o também biólogo explica sobre o distúrbio alimentar. Confira:

O que causa Pica?

A pica pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer idade, mas tende a acontecer em três grupos específicos de pessoas:

Crianças pequenas, especialmente menores de 6 anos;

Pessoas com certas condições de saúde mental, especialmente transtorno do espectro

autista, deficiência intelectual ou esquizofrenia;

Estresse . A pica é frequentemente observada em crianças que vivem na pobreza ou

naquelas que foram abusadas ou negligenciadas;

Pessoas que estão grávidas;

Desnutrição ou fome. Itens não alimentares podem ajudar a dar uma sensação de saciedade. Baixos níveis de nutrientes como ferro ou zinco podem desencadear desejos específicos;

Pode ter relação com comportamentos culturais ou aprendidos, estresse ou ansiedade, condições negativas durante a infância como questões socioeconômicas baixas, deficiências nutricionais (Deficiências de ferro (anemia), cálcio e zinco são algumas das razões mais comuns pelas quais as pessoas apresentam esses sinais). Também condições de saúde mental e médicas como gravidez e anemia falciforme.

Como a pica é diagnosticada?

O sintoma é comer compulsivamente coisas que não são comida ou não têm valor ou benefício nutricional. Pode ser diagnosticada também através de exames como de urina e fezes, assim como teste de imagem como raios-X , tomografia computadorizada (TC) , ressonância magnética (MRI), ultra-som e muito mais. Também eletrocardiograma (ECG ou EKG), que procura problemas com o ritmo elétrico do seu coração que podem ocorrer com certos desequilíbrios eletrolíticos ou infecções parasitárias.

O que pode causar?

Anemia (baixo teor de ferro);

Constipação;

Ascaridíase (infecção por lombriga);

Desequilíbrio eletrolítico;

Ritmos cardíacos irregulares (arritmias);

Envenenamento por chumbo;

Obstrução/bloqueio do intestino delgado e do intestino grosso;

O que podem consumir?

Cinzas;

Bebê ou pó de talco;

Giz;

Carvão;

Tijolos;

Argila, terra ou terra;

Grãos de café;

Cascas de ovo;

Fezes (cocô) de qualquer tipo;

Cabelo, barbante ou linha;

Gelo;

Amido de lavanderia;

Lascas de tinta;

Papel;

Seixos;

Alimentos para animais de estimação;

Sabão;

Lã ou pano;

Tratamento

Terapia aversiva leve – método que envolve ensinar as pessoas a evitar comportamentos de pica usando aversões leves para ensinar as pessoas a evitar itens não alimentares e reforçar positivamente comportamentos alimentares saudáveis.

Terapia comportamental

Envolve ensinar a uma pessoa mecanismos e estratégias de enfrentamento para ajudá-la a mudar seu comportamento.

Reforço diferencial

As pessoas aprendem a evitar comportamentos de pica concentrando-se em outros comportamentos e atividades.

Medicamentos

Pode não ser necessário o uso de medicamentos, mas caso seja, medicamentos antipsicóticos podem ajudar, mas devido aos seus efeitos colaterais, não podem ser de uso generalizado.

Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, é um Pós-doutor e PhD em neurociências eleito membro da Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society e Membro da Society for Neuroscience (USA) e da APA – American Philosophical Association, Mestre em Psicologia, Licenciado em Biologia e História; também Tecnólogo em Antropologia com várias formações nacionais e internacionais em Neurociências e Neuropsicologia. É diretor do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito (CPAH), Cientista no Hospital Universitário Martin Dockweiler, Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International, Membro ativo da Redilat, membro-sócio da APBE – Associação Portuguesa de Biologia Evolutiva. Membro Mensa, Intertel e TNS.