Aluna da Fametro sofre tentativa de estupro e é esfaqueada por funcionário

Uma aluna da faculdade Fametro sofreu uma tentativa de estupro praticada por um funcionário, não identificado, que a esfaqueou dentro da unidade 5, na manhã deste sábado (17).

Segundo informações preliminares, o homem teria seguido a mulher até o banheiro feminino e tentou estuprá-la. A vítima resistiu e os dois iniciaram uma luta corporal. O suspeito cortou o pescoço da mulher e correu pelos corredores da faculdade.

A notícia se espalhou dentro da unidade e alunos entraram em pânico sem saber onde o homem estava escondido e se trancaram dentro das salas.

O funcionário tentou se jogar do prédio da Fametro após o crime. Policiais militares e agentes do corpo de bombeiros estão no local convencendo o homem a se entregar.

A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital e não há informações sobre o estado de saúde dela.

Fonte: AM Post