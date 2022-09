Resposta imediata: CICOM desfaz barricadas e acaba com toque de recolher no Coroado II

A resposta do Comando da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na retirada das barricadas, foi imediata. Eles acabaram com o toque de recolher e fecharam as bocas de fumo denunciadas pelos moradores do Beco Santa Rita, no Coroado II, menos de 12 horas entre a denúncia e ação policial.

Sob o comando do Comandante da 11ª CICOM, Capitão Marcelo Paulino, foram tiradas as barricadas para permitir a entrada de viaturas no Beco. A corporação não prendeu nenhum dos denunciados pela população. Ele acredita, que a matéria do Correio da Amazônia de ontem (16), deve ter alertado os suspeitos e eles bateram em fuga do bairro.

No entanto, os policiais recolheram drogas espalhadas pelo chão, possivelmente, descartadas pelos marginais durante a fuga. De acordo com o Capitão Marcelo, a partir de hoje o bairro terá policiamento constante na área, por tempo indeterminado.

“Tanto a CICOM, quanto a especializada da ROCAM, vão permanecer no bairro para incursões permanentes”, anuncia o comandante Marcelo Paulino.

Entenda o caso

Moradores denunciaram ontem (16), a existência de uma gangue instalada no bairro Coroado II, Beco Santa Rita, que estria tocando o terror, inclusive com barricadas e toque de recolher.

De imediato, em menos de 12 horas, o Comando da 11ª Cicom, desfez o clima de terror e levou paz e segurança paras os moradores da localidade.

Abaixo, trecho da denúncia feita por um morador que teme se identificar:

“O clima de violência nessa Rua não tem sossego por ser um local estratégico para venda de Entorpecentes e abriga muitos foragidos, local onde as polícias militar e civil não conseguem ter êxito nas abordagens. A população do Coroado 2 vive tempos de medo, não consegue fazer as denúncias por medo dos infratores e quem eles perceberem que estão fazendo as denúncias, fazem o próprio julgamento sem piedade”.

“No Beco Santa Rita, localizada no Bairro do Coroado 2, próximo a Ferragem Paraiba. Local onde parece as entradas das Favelas do Rio de Janeiro com Barricadas”.