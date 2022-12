Alunos da rede estadual conquistam 3º lugar no Educathon 2022

Alunos da Escola Estadual Professora Ruth Prestes Gonçalves, localizada na zona norte de Manaus, foram premiados no Educathon Cidadão Digital 2022, pelo desenvolvimento do projeto intitulado “É da sua conta, sim!”, que conquistou o terceiro lugar na competição, após concorrer com trabalhos realizados por cerca de 60 outras equipes de todo o Brasil.

Os premiados são os estudantes David Martins, Lunna Nogueira e Dyego Gusmão, que produziram um videoclipe, postado nas redes sociais, gravado na escola, com uma música autoral elaborada a partir de relatos de cyberbullying. Os relatos foram coletados em conversas com estudantes da escola. O projeto teve orientação da professora de História, Evana Soares, que comemorou a conquista dos alunos.

“Sinto-me orgulhosa e honrada em poder fazer parte da formação de adolescentes tão talentosos. Vê-los conquistando uma medalha sendo protagonistas de uma ação que pode mudar a vida de outros jovens só mostra o quanto estava certa ao escolher a área da docência como profissão”, disse a professora.

Além do videoclipe, a ação contou com palestras nas salas de aula, realizadas pelos próprios estudantes, que também conduziram dinâmicas educativas sobre consequências do cyberbullying.

O estudante David Martins destaca os efeitos da iniciativa, dentro da escola e nas redes sociais, após a divulgação do videoclipe. “Nos surpreendeu a reação do público com o videoclipe. Muitos depois nos procuraram para fazer relatos e se informar sobre formas de denunciar violência on-line”, conta.

O Educathon é um projeto realizado pela organização não governamental (ONG) SaferNet Brasil, com o apoio da Meta, voltado para estudantes de escolas públicas e particulares. A iniciativa trabalha temas envolvendo o mundo virtual e promove conscientização sobre saúde mental e cyberbullying, ajudando também a levar informação sobre os procedimentos que devem ser seguidos para o caso de denúncias.