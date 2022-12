AAM escolhe seu novo presidente nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (15), a Associação Amazonense dos Municípios (AAM) realiza a escolha de seu novo presidente. O prefeito de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus), Anderson Sousa, inscreveu sua chapa e deve ser o escolhido pelos demais membros da entidade.

“Houve uma união entre os prefeitos do Estado para que houvesse apenas uma candidatura, como forma de aliança para negociar com o governo do Amazonas”, explicou Anderson.

O novo presidente comandará a AAM no biênio 2023-2024. A eleição acontece na tarde desta quinta-feira, no Comfort Hotel, na Avenida Mandi, 263, bairro Distrito Industrial I, em Manaus.