Alunos indígenas da UFAM em São Gabriel da Cachoeira reclamam de atraso, falta de recurso e adiamento dos cursos

Alunos indígenas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em São Gabriel da Cachoeira (a 888 quilômetros de Manaus) reclamam do atraso para iniciar os cursos na unidade do interior do Estado. Os estudantes realizaram a última prova em 2018, mas, até agora, só escutam desculpas e promessas de adiamentos.





Ao Correio da Amazônia, alunos informaram que a derradeira prova feita era sobre licenciatura intercultural indígena, na aldeia indígena em Taracua. Lá, eles são divididos porlos baniwa, nhegatu e tucano.

Falta recurso

De acordo com os estudantes, a Ufam, juntamente com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), afirmaram que ná época, não havia recursos para o reinício das aulas. fato ocorrido no governo de Bolsonaro.

Promessa de reinício das aulas em Janeiro/2025

Em janeiro de 2025, os alunos indígenas foram informados por equipes da FOIRN que as aulas iriam iniciar. Ficou na promessa, não foi o que aconteceu.

“É com muita felicidade que proclamo o reinicio do Curso de Licenciatura Políticas Educacão Desenvolvimento Sustentável-CLIPEIFCHS/UFAM, cuja Primeira Fase ocorrerá entre 13/01 10/03/2025”, dizia um trecho da carta assinada pelo coordenador do curso, Professor-Doutor Auxiliomar Silva Ugarte.

“Mandaram mensagem para nós, avisando que o curso seria reiniciado. Ficamos felizes e, como moramos longe de São Gabriel da Cachoeira, fizemos um grande esforço para conseguir assistir às aulas. Quando chegamos, ficamos sabendo que o curso não iria iniciar e nos frustramos muito”, disse Eládio ao Correio da Amazônia.

De acordo com os alunos, o curso foi adiado para julho deste ano, ainda. “Voltamos tristes para nossas comunidades, mas não existe informação oficial sobre este novo adiamento e nem sobre o motivo de tanta demora. Estão gostando de nos enganar”, completou a fonte.

Os estudantes já fizeram uma carta de repúdio por conta da demora no início do curso. O documento foi enviado para o Ministério Público Federal (MPF).

NT: A denúncia feita por alunos da undiade de São Gabriel da Cachoeira aguarda resposta da direção da UFAM, sobre o tema abordado.