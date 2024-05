Amazonas apresenta queda nos casos de dengue

O Amazonas está entre os estados que apresentaram queda ou estabilidade nos casos de dengue. Os dados foram atualizados, nesta terça-feira (30), pela secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel.





Além do Amazonas, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo, também estão em fase de controle. Sinalizam aumento: Ceará, Mato Grosso, Pará, Sergipe e Tocantins.

A secretária destacou esforços do Ministério da Saúde na busca da redução das mortes por dengue e outras arboviroses. Um plano para redução dos óbitos está sendo construído e contará com a contribuição de especialistas.

Até o momento, o país registra 4,1 milhões de casos prováveis da doença, sendo 44,7 mil graves e de sinal de alarme. Os óbitos totalizam 2 mil.