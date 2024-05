Moradores encontram vizinha morta dentro de casa no Alvorada 3

MANAUS | Moradores do beco Treze de Maio, acesso pela rua Umari, bairro Alvorada 3, zona Centro-Oeste de Manaus, sentiram um forte odor vinda da residência de uma das vizinhas e ao abrirem a porta, acabaram encontrando a mulher morta, na noite de terça-feira, (30).





A vítima foi identificada como Maria Mota. No local os militares da 10° Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), não souberam informar a motivação da morte.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica Científica, (DPTC), estiveram no local onde liberaram o corpo para o Instituto Médico Legal, (IML), recolher. Um laudo pericial deve sair com as causas da morte.

Por Correio da Amada