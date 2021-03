O Governo do Amazonas vai capacitar técnicos da rede socioassistencial de São Sebastião do Uatumã (a 247 Km da capital), com a finalidade de coletar informações das famílias em situação de vulnerabilidade social no município. A iniciativa tem objetivo de qualificar as informações do Cadastro Único (CadÚnico) e, assim, ampliar o acesso das famílias aos diversos programas sociais a nível municipal, estadual e federal, tais como Bolsa Família e Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros. Essa foi a pauta da reunião ocorrida nesta sexta-feira (19/03), na sede da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em Manaus.

Na reunião, a secretária da Seas, Alessandra Campêlo, recebeu o prefeito Jander Barreto e a secretária municipal de Assistência Social, Cristina Neves Monteiro. O principal tema debatido foi a solicitação de apoio técnico do Governo do Estado para a capacitação dos técnicos municipais que atuam na Secretaria Municipal de Assistência Social e no Cadastro Único do município de São Sebastião do Uatumã.

“O Governo do Amazonas, em parceria com a prefeitura de São Sebastião do Uatumã, vai entrar com a capacitação para aumentar o número de pessoas atendidas no CadÚnico, no Bolsa Família. A gente vai trabalhar em parceria com a prefeitura para ampliar as ações sociais no município”, disse a secretária Alessandra, acrescentando também sobre a elaboração de um projeto para equipar o Centro do Idoso, para atendimento de pessoas idosas com fisioterapia e outros serviços.

A titular da Seas acredita que a capacitação da equipe técnica no sistema do Cadastro Único do Governo Federal, que é a porta de entrada aos programas sociais no País, será bastante significativa para os moradores de São Sebastião do Uatumã.

Confirmado – De acordo com a coordenadora estadual do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, Ana Cláudia Soares da Rocha, a capacitação acontecerá entre os dias 29 de março e 1 de abril, na modalidade presencial, obedecendo todas as medidas sanitárias de prevenção ao contágio da covid-19. A reunião também contou com a presença da chefe do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB), Selma Melo.

Auxílio Estadual – o município foi contemplado com 430 cartões do programa Auxílio Estadual, criado pelo governador Wilson Lima, com a meta de beneficiar, em todo o estado, 100 mil famílias em situação de extrema pobreza, com o benefício de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200.